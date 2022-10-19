حصاد الوزارات.. فتح نزلة طريق الإسكندرية الزراعى "قليوب" للقادم من الدائرى

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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