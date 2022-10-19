القوى العاملة: تنفيذ مبادرة "المناخ مسؤوليتي" بفعاليات جديدة بأسيوط

كتبت آية دعبس

استكملت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط تنفيذ مبادرة "المناخ مسئوليتي" والتى أطلقتها وزارة القوى العاملة في إطار الإستعداد لإستضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ (Cop 27) ، وذلك للحفاظ على البيئة فى ظل العوامل الجديدة التى أدت إلى تغير المناخ .

وقال مدير المديرية حازم حسن أن المبادرة تأتي في إطار دور الوزارة في نشر الوعي البيئي ، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ، وقد نُفذت في مجموعة شركات حورس للصناعات الغذائية، وتناولت موضوعات حول التغيرات المناخية ، ودور السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على البيئة الحد من مخاطر تغيرات المناخ.

وأشار علي سيد وكيل المديرية الى أن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل جزء لا يتجزأ في الحفاظ علي بيئة العمل وخلق مناخ أمن للحد من التلوث البيئي فضلا عن الحد من الإنبعاثات الكربونية وظاهرة الاحتباس الحراري في تلوث البيئة ونقص المياه العذبه وكثرة الفيضانات.

القى المحاضرات من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كيمائي /محمد حسن ، والكيميائي/محمد مدكور.بحضور لفيف من ممثلي السلامة بشركات ومصانع المدينة الصناعية بعرب العوامر مركز أبنوب ، وكذلك مفتشي السلامة بالمديرية، ومدير إدارة السلامه والموجه الفني، ومسئولى التوعية والإعلام بإدارة السلامة والصحة المهنية.