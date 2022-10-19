وزير الرى يبحث مع وزير المياه السيراليونى سُبل تعزيز التعاون بين البلدين

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية و الرى ، فيليب كاريمو لانسانا وزير المياه بدولة سيراليون والوفد المرافق له، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين على هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه .

وأعرب سويلم عن ترحيب مصر وسعيها الدائم لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات مع مختلف الدول الإفريقية من خلال مركز التدريب الإقليمي ومركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا التابعين للوزارة، مع دعوة الوزير السيراليونى لزيارة مركز التدريب الإقليمي للتعرف على الإمكانيات التدريبية واللوجيستية المتميزة التي يمتلكها المركز.

وتم الاتفاق على التنسيق المشترك لإعداد مقترحات للتعاون بين البلدين خاصة في مجال تحلية المياه ، ودعوة بعض الشركات المصرية المعنية بتصميم وتنفيذ البنية التحتية للعمل في سيراليون.

وأشار سويلم إلى دور مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) من خلال الأنشطة والبرامج والمبادرات المختلفة التي يتم تنفيذها تحت مظلته في المساهمة في وضع رؤية متكاملة على المستوى القاري لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها دول القارة الإفريقية، خاصة في ظل النمو السريع للسكان والتأثير السلبي لتغير المناخ على المياه وضعف البنية التحتية، مؤكداً أن الوقت قد حان للإنتقال من مرحلة التخطيط والدراسة إلى مرحلة العمل من خلال تنفيذ التوصيات والدراسات التي سبق إعدادها لتحقيق رفاهية الشعوب الافريقية.

واستعرض سويلم الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون الوثيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لوضع قطاع المياه في قلب العمل المناخي العالمى، وايلائه الإهتمام اللازم من خلال مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم والتى تعكس إحتياجات دول الجنوب خاصة الدول الإفريقية ، مشيراً الى أنها المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها إطلاق مبادرة للمياه في مؤتمرات المناخ ، ومؤكداً على أهمية دعم الأمكاو ودولة سيراليون لهذه المبادرة حيث تُعد الدول الإفريقية هي الأكثر تأثراً بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مع دعوته لحضور فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم لإثراء المناقشات.