ما حدش يضحك عليك.. أسعار الفينو بعد توفير التموين الدقيق للمخابز السياحية

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات، ويلتزم المخبز السياحي بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرار وزارى رقم 144 لسنة 2022، بشأن إجراءات صرف الدقيق الفاخر استخراج 72% لإنتاج الخبز الحر والفينو، وأشار القرار أنه تيسيرا على المواطنين على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي والإفرنجي بأسعار مناسبة يتم تسليم طن الدقيق الفاخر 72% لمن يرغب من المخابز المرخصة لإنتاج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف للطن، من مطاحن القطاع من الخاص المنتجة للدقيق 72% والتي تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية.