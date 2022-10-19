وزير التموين: بدء تسليم الدقيق لمخابز إنتاج الخبز السياحى والفينو.. صور

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرًا من هيئة السلع التموينية حول تسليم مخابز إنتاج الخبز الحر ‏والفينو الدقيق بمحافظات المنوفية والجيزة والقليوبية طبقًا للاسعار المقررة و‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن وتم تسليم المخابز المتقدمة لشراء الدقيق من المطاحن التى ‏تقدمت لهيئة السلع التموينيه وللمديريات أيضًا ومطاحن الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالكميات التى طلبوها بعد تقديم الأوراق.

وافاد التقرير أنه تم تسليم الكميات المطلوبة من مستودع الدقيق بحى الهرم ‏بالجيزة التابع لشركة مطاحن جنوب الجيزة لتسليمه إلى المخابز التى تقدمت ‏لذلك، وفى المنوفية تم تسليم الاقماح المطلوبة للمطاحن ‏بالاضافة إلى عدد من المطاحن التى تعمل فى انتاج الدقيق 72%.

كما تلقى ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرًا من هيئة السلع التموينيه يفيد ايضا بان شركة شمال القاهرة التابعة ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد سلمت الكميات المطلوبة من الدقيق ‏لمصانع المكرونة .

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد أصدر توجيها وزاريا بتسليم. الدقيق للمخابز االتى تنتج الخبز ‏الحر والفينو بسعر 10 آلاف جنيه للطن وكذلك مصانع المكرونة بعد ‏تقديمها طلب بذلك لهيئة السلع التموينية أو بالمديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك لمدة شهر.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، إن شكل أجولة الدقيق المخصصة لذلك هى باللون (الأصفر) وأن الوزير شدد عَلى المديريات بضرورة تشديد الرقابة على مصانع المكرونة وكذلك ‏المخابز للتأكد من التزامها بالأسعار وكذلك الموازين المقررة.