اليوم السابع
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الزراعة: تحصين أكثر من 402 ألف رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:33 م
الزراعة: تحصين أكثر من 402 ألف رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة تحصين الأغنام من الأمراض
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، حول إجمالي الاعداد المحصنة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة خلال الحملة  بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
 
يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
 
وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 331 ألفا و135 رأس من الأغنام و70 ألفا و919 رأس من الماعز حتى 15 أكتوبر الجاري.
 
وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

الخدمات البيطرية

حياة كريمة

الزراعة

الماشية

حملات تحصين الأغنام

قوافل تحصين الأغنام



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