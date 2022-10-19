التموين: توريد 115 ألف طن أرز شعير.. و65% من مضارب القطاع الخاص ضمن المنظومة

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام معدل توريد أرز الشعير من المزارعين، وأنه تم توريد ما يقرب من 115 ألف طن أرز شعير حتى الآن، وأن 65% من مضارب القطاع الخاص اشتركت فى منظومة توريد الأرز الشعير.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد فتحت باب التقدم لكل مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022 من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير.

ويشمل الطلب المقدم للمديرية لاعتماد تسجيل المضرب أو المخزن، السجل التجارى والصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكذلك الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب ، كما تقوم وزارة التموين بطرح كطميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتلتزم المضارب التى تشارك فى منظومة التوريد بالإعلان عن ذلك من خلال لافتة مُعلقة على المضرب بأنه مضرب معتمد من وزارة التموين وموضح بها أنه يعمل فى منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير لموسم 2022 وبالأسعار المعلنة والمعتمدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تتم محاسبة المضرب على الكميات الموردة بالمضرب كل 3 أيام وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام 50% من إجمالى الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وحال رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلى موسم 2022 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الارز.