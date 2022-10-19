وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولى الرابع لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية طب الأسنان ب جامعة عين شمس ، الذي تنظمه الكلية، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ضياء عميد الكلية، والدكتور رامي ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسكرتير عام المؤتمر، والدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف أبو خلف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء ووكلاء الكليات وعمداء وأساتذة كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الأهمية العلمية للمؤتمر، والذي يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المستوى الأكاديمي والبحثي، فضلاً عن الاستفادة العلمية الكبيرة للطلاب، متمنيا مزيد من التقديم لفريق العمل بالكلية والقائمين على المؤتمر.

كما أثني على الجهود المبذولة من أساتذة طب الأسنان في مصر لإنشاء هذه الكلية في عام 1996، لافتًا إلى أن الكلية تشهد 25 عامًا من قصص النجاح، وتخرج فيها أجيال من أطباء الأسنان يعملون فى مختلف دول العالم.

وأكد عبد الغفار أن كلية طب الأسنان جامعة عين شمس تعد أحد أعرق وأهم كليات طب الأسنان في مصر، مشيرًا إلى أهمية المكانة العلمية لها، بفضل ما تمتلكه من برامج علمية قوية في مختلف المجالات والتخصصات.

وفي كلمته أوضح الدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس ، أن هذا المؤتمر يتواكب مع الاحتفال باليوبيل الفضي علي إنشاء الكلية التي ولدت عملاقة بقياداتها المشهود لهم بالكفاءة والإخلاص، مما وضعها في مصاف كليات طب الأسنان المتقدمة علمياً وبحثيا، مضيفاً أنه أصبح هناك العديد من الخبرات في أجيال متعاقبة، مما أعطي الكلية الاستمرارية في التجديد في مختلف الأنشطة العلمية.

ويشارك فى فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة طب الأسنان من الدول الأوربية والأمريكية والعربية ، بالإضافة إلى عمداء وأساتذة طب الأسنان بجمهورية مصر العربية، وكذلك يقام معرض دولى تشارك فيه الشركات المصرية والعالمية فى مجال طب الأسنان.