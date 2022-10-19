اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:00 م
أكرم القصاص
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وزيرة البيئة تدعو لمشاركة نظرائها العرب للمنتدى العربى فى مصر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:31 م
وزيرة البيئة تدعو لمشاركة نظرائها العرب للمنتدى العربى فى مصر وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
بيشوى رمزى

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أعربت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها فى أن يكون لاجتماعات اليوم مردود إيجابي في إطار القضية الرئيسية التي يعاني منها العالم خاصة المجموعة العربية وهي مشكلة تغير المناخ، مؤكدة أهمية الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي تمت مناقشتها من خلال اللجنة الفنية للبيئة خلال اليومين الماضيين.
 
وشددت، خلال كلمتها أمام اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، على أهمية مشاركة الوزراء العرب في المنتدى العربي الأول للبيئة التي تستضيفها مصر لأول مرة، وذلك في إطار التحضيرات التي تجريها القاهرة لإستضافة قمة المناخ (cop27) بشرم الشيخ الشهر المقبل.

ياسمين فؤاد

الجامعة العربية

مجلس وزراء البيئة العرب

المكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب

التغيرات المناخية



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