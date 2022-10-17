أخبار × 24 ساعة.. "الزراعة": أسعار الدواجن ستعاود الانخفاض

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مصر تمد يدها للجميع.. رسائل الرئيس السيسى فى كلمته بأسبوع القاهرة الخامس للمياه"إنفوجراف"

وزير الرى يعلن وثيقة "نداء القاهرة لتشجيع الدول على تحقيق الأهداف الأممية"

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الآخر 1444 هـ فلكياً يوم الأربعاء 26 أكتوبر

التعليم: تدريب 350 ألف معلم ومدير على دمج مفاهيم التغيرات المناخية بالمواد الدراسية

الإفراج عن 25 من المحبوسين ضمن قرارات العفو الرئاسى.. "صور"

الإفراج عن عمرو نوهان ضمن قرارات لجنة العفو الرئاسي

الرئيس السيسى: مصر ستطرح خلال مؤتمر المناخ مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود

الرئيس السيسى: رؤيتنا الراسخة هي العمل معا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار

"الزراعة": أسعار الدواجن ستعاود الانخفاض.. والسوشيال ميديا سبب الأزمة

اتحاد منتجى الدواجن: 44 مليون دولار للإفراج عن الأعلاف من الموانئ

سامح شكرى: مصر فى مقدمة الدول الأكثر ندرة للمياه ونقدم العديد من المبادرات لتعزيز أهمية المياه

وزير الصحة: زيادة الطاقة الاستيعابية لمعهد ناصر للبحوث والعلاج بنسبة 150%

الصحة ترفع قيمة تحمل المجالس الطبية لجلسات الغسيل الكلوى لـ500 جنيه

انخفاض الحرارة غدا وفرص أمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 28درجة