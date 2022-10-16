البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الآخر 1444 هـ فلكياً يوم الأربعاء 26 أكتوبر

كتب محمود راغب

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ربيع الآخر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 50 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شهر ربيـع الأول 1444هـ الموافق 25/10/2022م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 5 دقائق، وفي القاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5 – 6 دقائق). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (2- 13 دقيقة)، فيما عدا جاكرتا وكوالالمبور حيث يولد الهلال بعد غروب الشمس.

وأكد، تكون غرة شهر ربيع الآخر 1444 هـ فلكياً يوم الأربعاء 26/10/2022م.