الرئيس السيسى: رؤيتنا الراسخة هي العمل معا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن موقف مصر ينطلق بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية في أحواض الأنهار.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال أسبوع المياه، أن موقف مصر ينطلق أيضا من كونها تتشارك ذات المسعى للتنمية مع مختلف الدول النامية.

وتابع الرئيس السيسى، أن مصر تؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية عن مشروع تنموى في دول نامية تتأثر بها دولة نامية أخرى وتؤذيها على نحو لا يمكن احتواؤه، متابعا: نحن نحلم بالسعى المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل ولينعم بها جميع دول الحوض وذلا بدلا من التحرك فرادى متنافسين على نحو غير قانونى.

وقال الرئيس السيسى إن رؤيتنا الراسخة هي العمل معا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلا من التنافس والتناحر الذى يؤدى إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار.