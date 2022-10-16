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الإفراج عن 25 من المحبوسين ضمن قرارات العفو الرئاسى.. "صور"

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:15 م
الإفراج عن 25 من المحبوسين ضمن قرارات العفو الرئاسى.. "صور" أحد المفرج عنهم
كتب محمد السيد

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نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي صوراً لعدد من المفرج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسي، والتي شملت من ضمنها المحامى عمرو نوهان.
 
وصباح اليوم أكد طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، "تتوالى بشائر الخير.. اليوم نشهد خروج دفعة جديدة من 25 شخص من المحبوسين احتياطيًا".
 
وجاء قرار الإفراج عن المحامي عمرو نوهان ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.
 
وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.
 
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