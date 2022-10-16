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الإفراج عن عمرو نوهان ضمن قرارات لجنة العفو الرئاسي

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:12 م
الإفراج عن عمرو نوهان ضمن قرارات لجنة العفو الرئاسي عمرو نوهان
كتب محمد السيد

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شملت قائمة المفرج عنهم اليوم المحامى عمرو نوهان، والذى جاء اإسمه ضمن القائمة التي تم الإعلان عنها من جانب لجنة العفو الرئاسي.
 
وصباح اليوم أكد طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي عبر صفحته بموقع "فيس بوك": "تتوالى بشائر الخير.. اليوم نشهد خروج دفعة جديدة من 25 شخص من المحبوسين احتياطيًا".
 
وجاء قرار الإفراج عن المحامي عمرو نوهان ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.
 
وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.
 
عمرو نوهان
عمرو نوهان

 


العفو الرئاسي

لجنة العفو الرئاسي

اخبار مصر

عمرو نوهان

مؤسسة الرئاسة



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