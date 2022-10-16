سامح شكرى: مصر فى مقدمة الدول الأكثر ندرة للمياه ونقدم العديد من المبادرات لتعزيز أهمية المياه

كتبت أسماء نصار

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن انعقاد أسبوع القاهرة الخامس للمياه فى هذا التوقيت هام نظرا لانعقاده قبل مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ والذى أشرف بأن أكون رئيسا له.

وتابع شكرى خلال كلمته فى إفتتاح فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، أن الحدث الثاني هو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى يأتى بعد 46 عاما للمياه، وذلك اتصالا لأهمية التحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية بما يستنزف الموارد المائية.

وأوضح سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر فى مقدمة الدول ذات الندرة المائية لذا قد تتواصل مصر عبر رؤية مصر 2030 وخطة استراتيجية متكاملة إلي وضع خطة متكاملة لمواجهة تلك التحديات.

وتابع:"أدعوكم للعمل على التوصل للرؤية محددة ليتم تنفيذها بما فى ذلك التحديات الخاصة التى تواجه الدول الإفريقية ".

وأضاف أن مصر على مسار الأمم المتحدة للمياه والدول الشقيقة بغرض تقديم مساعدة ملموسة وهى عبارة عن مبادرات للعديد من الدول ، فضلا عن تقدم مصر عدد من الحوارات على مستوى المنظومة القومية.