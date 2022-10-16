مصر تمد يدها للجميع.. رسائل الرئيس السيسى فى كلمته بأسبوع القاهرة الخامس للمياه"إنفوجراف"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة لدعم الحوار حول قضايا المياه، مضيفا أن أسبوع القاهرة الحالى للمياه يحمل عنوان المياه فى قلب العمل المناخى.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أسبوع القاهرة منصة إقليمية ودولية فعالة لدعم الحوار حول قضايا المياه

المياه واهبة الحياة على كوكب الأرض والركيزة الأساسية للتطور الحضارى



كلمة الرئيس فى أسبوع المياه (2)

التطور زاد الضغط على الموارد المائية حتى وصلت البشرية لمرحلة حرجة

عديد من البلدان تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجات المياه الأساسية

الغذاء المحور الأكبر لاستخدامات موارد المياه وتغير المناخ يُفاقم التحديات

لا انفصام بين تحديات الماء والغذاء مع زيادة احتياجاته 60% بحلول 2050

تذهب 80% من مواردنا المائية للزراعة وهى مصدر رزق 60 مليون مصرى

مصر كانت رائدة دوما فى تعاملها مع نهر النيل بقواعد ومبادئ القانون الدولى



كلمة الرئيس فى أسبوع المياه (3)

تحديات المياه قد تؤدى لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليميا ودوليا

قدر مصر أن تقع فى قلب ثلاثة تحديات متشابكة "الماء والغذاء والمناخ"

مصر من أكثر دول العالم جفافا وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصرى

موارد مصر المائية تعجز عن تلبية احتياجات سكانها رغم ترشيد الاستهلاك

تداعيات تغير المناخ تؤدى لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر



كلمة الرئيس فى أسبوع المياه (4)

رقعتنا الزراعية تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ هنا وفى دول حوض النيل

انتهجت مصر استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية وتنميتها وتحسين نوعيتها

تبنت مصر سياسة للأمن الغذائى تُوازن بين الإنتاج المحلى والواردات الغذائية

نجحت مصر فى الحفاظ على أمنها المائى والغذائى فى ظل أزمات عالمية وإقليمية

تنطلق مصر فى موقفها من قناعة بأن التعاون والتوافق سبيل تجنب الآثار السلبية

نؤمن بضرورة تجنب أى تداعيات سلبية لمشروع فى دولة بما يؤذى دولا أخرى



كلمة الرئيس فى أسبوع المياه (5)

نحلم بالسعى المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل بدلا عن التحرك فرادى مُتنافسين

رؤيتنا الراسخة "العمل معا" لتكريس وتقاسم الازدهار بدلا من التنافس والتناحر

نُجدد التزامنا ببذل أقصى جهد لتسوية قضية سد النهضة بما يحقق مصالح الجميع

حرصت مصر على الانخراط النشط فى كل المحافل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

نتطلع باهتمام لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولى للمياه 2023

أدعوكم للمشاركة فى فعاليات قمة المناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ

سنطرح مبادرة للتكيف مع المياه بالتنسيق مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية

من المقرر أن تستضيف مصر مركزا أفريقيا للمياه والمناخ لدعم قدرات القارة بالمجال

أتطلع لنجاح أسبوع القاهرة فى الخروج بتوصيات لدفع أجندة المياه الدولية إلى الأمام