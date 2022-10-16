الصحة ترفع قيمة تحمل المجالس الطبية لجلسات الغسيل الكلوى لـ500 جنيه

كتب وليد عبد السلام

قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، زيادة قيمة المبالغ التي تتحملها المجالس الطبية المتخصصة مقابل جلسات الغسيل الكلوي إلى 500 جنيه بدلا من 325 جنيها، وذلك في ظل التزام الدولة المصرية، ووزارة الصحة والسكان بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم أن القرار يأتي نظرا لزيادة أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي بسبب المتغيرات العالمية، حيث قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، زيادة قيمة المبالغ التي تتحملها المجالس الطبية المتخصصة إلى 500 جنيه بدلا من 325 جنيها، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان، ستتحمل هذه المبالغ بشكل كامل من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة ، وسيظل المرضى يتلقون الخدمة «مجانا».



