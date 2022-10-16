اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة": أسعار الدواجن ستعاود الانخفاض.. والسوشيال ميديا سبب الأزمة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:45 م
"الزراعة": أسعار الدواجن ستعاود الانخفاض.. والسوشيال ميديا سبب الأزمة محمد القرش
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تدعم صناعة الدواجن، وضخت استثمارات كبيرة لتدعيم هذه المجال بكافة جوانبه.
 
أضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الدولة حققت جزءا كبيرا من الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وستواصل المسيرة لتوفير احتياجات المواطنين.
 
تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن إعدام الكتاكيت أمرا مرفوضا ويضر بالمربي، لأن الكتكوت كان من الممكن أن يوفر قيمة مضافة في سد احتياجات السوق، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في دعم ملف الدواجن.
 
أردف محمد القرش، أن الدولة بدأت في توفير بدائل محلية للأعلاف في ظل الأزمة العالمية الحالية، من خلال زراعة محاصيل مثل الذرة، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية استثنائية.
 
بيّن المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار الدواجن ستعاود الانخفاض مرة أخرى بعدما ارتفعت بشكل مفاجئ نتيجة ترويج بعض الأخبار السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الوزارة توفر نسب كافية من الدواجن البلدية- المجمدة في كافة المنافذ، لتلبية احتياجات المواطنين.

محمد القرش

وزارة الزراعة

اتحاد الدواجن

ازمة الدواجن



الموضوعات المتعلقة

اتحاد منتجى الدواجن يشكر الحكومة للإفراج عن 60 ألف طن أعلاف من الجمارك

الأحد، 16 أكتوبر 2022 06:31 م

الحكومة توجه بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن على كمية الأعلاف للإفراج عنها أسبوعيا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 06:07 م

بحضور جميع الأطراف المعنية.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف فى صناعة الدواجن.. ويوجه بعمل تنسيق أسبوعى مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 06:05 م

"زراعة النواب" تشكل لجنة مصغرة لمتابعة حل أزمة الدواجن

الأحد، 16 أكتوبر 2022 05:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة