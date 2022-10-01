اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 12:33 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. استثناء السوبر ماركت والمخابز من مواعيد الغلق الشتوية

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. استثناء السوبر ماركت والمخابز من مواعيد الغلق الشتوية مخبز - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التنمية المحلية: استثناء السوبر ماركت والمخابز من المواعيد الشتوية لغلق المحال

وزير الرى يشارك فى احتفالية "يوم تفوق المهندس المدنى السادس"

هانى عازر: بدأت حياتى من تحت الصفر.. وبالصبر حققت النجاح
"التعليم" توجه المدارس والمديريات بتعريف الطلاب بالمنصات الإلكترونية التعليمية
وزيرة الهجرة: 1700 مصريا فى كندا يرغبون فى تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومى
القوى العاملة: بدء التدريب على مهن حرفية فى الإسكندرية
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكثف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية
تسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة ومنح رعاية اجتماعية بأسوان

 


القوى العامله

الرى

الصحه

التضامن

الهجره

التعليم

الزراعه



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