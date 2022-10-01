أخبار × 24 ساعة.. استثناء السوبر ماركت والمخابز من مواعيد الغلق الشتوية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التنمية المحلية: استثناء السوبر ماركت والمخابز من المواعيد الشتوية لغلق المحال

وزير الرى يشارك فى احتفالية "يوم تفوق المهندس المدنى السادس"