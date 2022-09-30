اليوم السابع
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"التعليم" توجه المدارس والمديريات بتعريف الطلاب بالمنصات الإلكترونية التعليمية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 07:22 م
"التعليم" توجه المدارس والمديريات بتعريف الطلاب بالمنصات الإلكترونية التعليمية وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة للمدارس والمديريات بضرورة تعريف الطلاب بالروابط الخاصة بالمنصات الالكترونية التعليمية لوزارة التربية والتعليم مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحة أن روابط المنصات التعليمية عبارة عن
 
بوابة المناهج https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning
منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/
قناة الحصص المسجلة لوزارة التربية والتعليم على يوتيوب https://www.youtube.com/c/moEEgyptEdustream/playlists
 
وقالت وزارة التربية والتعليم: تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين والطلاب والاداريين بالمحافظة على ، تفعيل البريد الإلكتروني الموحد واستخدامات تطبيقات office 365 للطلاب والمعلمين والإداريين، وكذلك تدريب الطلاب على مسارات المهارات التكنولوجية ولغات البرمجة وتنمية المهارات الشخصية، وتدريب المعلمين والطلاب والاداريين على قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

التربية والتعليم

المنصات التعليمية

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اخبار التعليم



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