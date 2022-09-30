وزير الزراعة يبحث مع المصدرين تعزيز الصادرات الزراعية المصرية

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إجتماعا مع بعض المصدرين المصريين يمثلون الأنشطة الزراعية المختلفة وذلك بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال وعبد الحميد الدمرداش رئيس مجلس الحاصلات الزراعية والدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصري.

وقال القصير إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار، وأضاف أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للمصدرين وتقدر دورهم الوطنى فى دعم الاقتصاد القومى من خلال جلب العملة الأجنبية.

أشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمزارعين المصريين فى الارتقاء بمستوى منتجاتهم إلى العالمية.

وأكد على تصميم الحكومة إزالة كافة المعوقات أمام المصدرين من أجل زيادة الصادرات.

استعرض القصير أيضا جهود وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة خارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كما أشار إلى جهود تطوير الحجر الزراعى ومنظومة التكويد والتحول الرقمى وايضا تطوير المعامل من أجل تسهيل إجراءات التصدير.

من جانبهم أعرب المصدرون عن سعادتهم بهذا الاجتماع الذى يؤكد إرادة حقيقية لدى الدولة فى دعم منظومة التصدير وإزالة كافة المعوقات أمامها كما عرض المصدرون أفكارهم واقتراحاتهم لزيادة الصادرات الزراعية المصرية خاصة وأنها حاليا تتمتع بسمعة طيبة فى جميع الأسواق العالمية.

واستعرض المصدرون أيضا بعض المشكلات التى تواجههم مؤكدين مساندتهم للدولة فى مواجهة التحديات التى تواجهها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.