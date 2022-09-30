هانى عازر: بدأت حياتى من تحت الصفر.. وبالصبر حققت النجاح

كتبت آية دعبس

شارك المهندس المصري العالمي " هاني عازر " خبير الأنفاق العالمي في فعاليات احتفالات شعبة الهندسية المدنية بيوم "تفوق المهندس المدني السادس" والذي حضر إلى مصر خصيصًا للمشاركة فيه.

أكد المهندس المصري العالمي "هاني عازر" خبير الأنفاق العالمي والذي حضر من ألمانيا للمشاركة في فعاليات احتفال شعبة الهندسة المدنية "بيوم المهندس المدني السادس" على أنه بدأ حياته في ألمانيا من تحت الصفر ولم يكن يمتلك سوى علم في رأسه وبالصبر والمثابرة والعزيمة والإصرار تحقق النجاح موجهًا نصيحته لأبنائه المهندسين بالتطور المستمر وبالتسلح بالصبر والعزيمة لأن النجاح يأتي بعد الكفاح ولكن الحفاظ على استمراريته هو الأمر الأصعب.

كما شارك الدكتور هاني سويلم- وزير الموارد المائية والري في فعاليات يوم "تفوق المهندس المدني السادس" والذي نظمته شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين المصرية، حيث أشار في كلمته أن مهندسي مصر وفي القلب منهم المهندسين المدنيين شركاء أساسيون في التطور الذي تشهده مصر في كافة المجالات من خلال المشروعات القومية العملاقة .

وأكد "سويلم" بعد استعراض مجهودات وزارة الري في مجالات تخصصاتها أن المهندس المدني ليس معنيًا فقط بالتشييد والبناء ولكن كل تخصصات وزارة الري أيضأ تشهد تطوير بسواعده التي لا تكل ولا تمل ولا تعرف طريقًا للراحة أو الاسترخاء ويشهد على ذلك بناء السدود والقناطر .

وشدد وزير الري على دور المهندس المدني في الحفاظ على نصيب مصر من المياه والبالغ 55.5 مليار متر مكعب والذي لم يشهد أية زيادة بفضل علمه وخبرته ومن قبل ذلك وطنيته.