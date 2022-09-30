اليوم السابع
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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:06 م
أكرم القصاص
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القوى العاملة تنظم تدريب لـ"مفتشين" على مفاهيم المساواة بين الجنسين بمواقع العمل

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:23 م
القوى العاملة تنظم تدريب لـ"مفتشين" على مفاهيم المساواة بين الجنسين بمواقع العمل المشاركون فى الورشة
كتبت آية دعبس

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عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة القوى العاملة ورشة عمل بعنوان "التطبيق العملى لدليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعى"، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خلال اليومين الماضيين "الأربعاء والخميس "، بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة 27 من مفتشي العمل، وأعضاء"الوحدة".
 
وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة عن الوزارة استهدفت الورشة مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وأعضاء وحدات المساواة بمديريات القوى العاملة بالإسكندرية والبحيرة والدقهلية ومطروح وكفر الشيخ والغربية، بهدف التدريب على دليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعى ودليل الإدارة بالنتائج والمتابعة والتقييم، وتناولت عرض لمدونة وزارة القوى العاملة لمكافحة العنف والتحرش داخل اماكن العمل، فضلا عن مناقشة محور الانتقال الأخضر.
 
تأتى هذه الورشة حسب البيان، ضمن مجموعة ورش تم عقدها خلال شهر سبتمبر، والتى استهدفت تدريب عدد من المفتشين بمديريات القوى العاملة بكافة أنحاء الجمهورية ، ضمن أنشطة الخطة التنفيذية لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة القوى العاملة لعام 2022.
 
حضر الورشة أمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير وعضو الوحدة، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية وعضو الوحدة.

القوى العاملة

منظمة العمل الدولية

التفتيش العمالى

التمكين الاقتصادى للمراة



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