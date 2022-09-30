"القوى العاملة" تتلقى تقريرا من مكتبها بالرياض يرصد عدد عقود العمل والتأشيرات والشكاوى

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لسفارة مصر بالرياض - بالمملكة العربية السعودية - بشأن الإحصائية السنوية لإنجازات مكتب التمثيل العمالي بالرياض منذ بداية عام 2022، حتى الآن، وأوضح التقرير أنه بلغ إجمالى المستحقات المالية المحصلة نتيجة حل الشكاوى حوالى 5499066 ريال"خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون الف وستة وستون ريال"، بما يعادل "34029974 جنيه" ،أربعة وثلاثون مليون وستة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون جنيه مصرى، كما بلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها داخل المملكة 4300 فرصة عمل، وبلغ عدد عقود العمل والتأشيرات التى تم اعتمادها 11740 عقدا، كما وصل عدد الشكاوى المقدمة للمكتب 5575 شكوى وتم حل 4536 شكوى منها ودياً وإحالة 1039شكوى للقضاء.