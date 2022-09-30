"القوى العاملة" تتلقى تقريرا من مكتبها بالرياض يرصد عدد عقود العمل والتأشيرات والشكاوى

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لسفارة مصر بالرياض - بالمملكة العربية السعودية - بشأن الإحصائية السنوية لإنجازات مكتب التمثيل العمالي بالرياض منذ بداية عام 2022، حتى الآن، وأوضح التقرير أنه بلغ إجمالى المستحقات المالية المحصلة نتيجة حل الشكاوى حوالى 5499066 ريال"خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون الف وستة وستون ريال"، بما يعادل "34029974 جنيه" ،أربعة وثلاثون مليون وستة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون جنيه مصرى، كما بلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها داخل المملكة 4300 فرصة عمل، وبلغ عدد عقود العمل والتأشيرات التى تم اعتمادها 11740 عقدا، كما وصل عدد الشكاوى المقدمة للمكتب 5575 شكوى وتم حل 4536 شكوى منها ودياً وإحالة 1039شكوى للقضاء.
وجاء فى بيان صحفى اليوم الجمعة أن تفعيل دور مكتب التمثيل العمالي يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية ومتابعة مستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم العمالية وتقديم الاستشارات في ضوء نظام العمل السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة..اكد ذلك أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، واضاف أنه خلال تلك الفترة المذكورة ،قام أعضاء مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالرد على جميع الاستفسارات الواردة للمكتب عبر "الواتس اب" ، وصفحة المكتب على الفيسبوك والتى بلغت 18700 استفسارا، فضلا عن القيام بالزيارات الميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية بالمملكة والتي بلغت 315 زيارة، كما تم تم اعتماد 50500 إفادة استمرارية عقد العمل لتجديد إجازات الموظفين بمصر، وتم اعتماد 17150 إفادة بالراتب.
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