"الصحة" تعلن البدء فى تحديث الخريطة العلاجية لمكافحة الإدمان بالمحافظات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء العمل فى تحديث الخريطة العلاجية لمكافحة إدمان المواد المخدرة، على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الوزارات والهيئات وجميع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل، نظمتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لمناقشة الأماكن العلاجية المتاحة ودراسة الاقتراحات الإيجابية، والأفكار المطروحة من الخبراء، وبحث الميزانية المقترحة ومصادر التمويل، بالإضافة لتحديد مهام الهيئات المشاركة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، اتفاق كافة الجهات المعنية على ضرورة المشاركة فى تحديث الخريطة العلاجية، ووضعها بالمراكز العلاجية المرخصة والمتاحة لعلاج الإدمان التابعة لوزارتى الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، واستخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لإجراء بحث ميدانى بالتعاون مع جميع الشركاء.

وأشار «عبدالغفار» إلى ضرورة مشاركة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والأماكن العلاجية التابعة للمؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية، بالخريطة العلاجية المحدثة، مؤكدا أهمية تحفيز المراكز العلاجية للمشاركة فى البحث الميدانى، وتوفيق أوضاع المراكز العلاجية غير المرخصة لدمجها داخل الخريطة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناقشة مقترح عقد ورشة عمل عن نتائج المسح المدرسى لدول البحر المتوسط (MedSPAD) والخاص بمعدلات انتشار الكحوليات والمواد التى تسبب الاعتماد النفسى والبدنى لطلبة المدارس الإعدادى والثانوي.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الأمانة العامة للصحة النفسية، قامت بتطوير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفق النتائج البحثية لخريطة الإدمان عام 2018، وعملت على تعزيز الدور البحثى والدور التوعوى للمجتمع.

ورحبت «عبدالمقصود» بالتعاون مع الوزارات والهيئات الشريكة، الذى يأتى استكمالًا لمسيرة الشراكة الفعالة فى تنفيذ وتطبيق المشروعات الداعمة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بجمهورية مصر العربية.