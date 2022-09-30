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«حياة كريمة»: انتهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة 30 ديسمبر

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 06:37 م
«حياة كريمة»: انتهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة 30 ديسمبر أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال ولاء جاد الكريم مدير الإداة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إنه تلقينا تكليف من وزير التنمية المحلية بزيارات ميدانية للمحافظات، للتأكد بأن كل مرافق ومشروعات المرحلة الأولى يتم نهوها، وما تم نهوه وتسليمه جاهز لدخول الخدمة.
 
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن أغلب المشروعات من مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمدارس، ووحدات طبية ومراكز الشباب ويتم توصيل المرافق لها، مؤكدا أنها ستكون جاهزة لتقديم الخدمات 30 ديسمبر المقبل. 
 
وأوضح أن هناك 332 مجمع حكومي تم الانتهاء من 90%، و630 مجمع زراعي، تم الانتهاء من أكثر من 300، و280 مدرسة و85% تم نهوها، و1106 مركز طب أسرة بالنموذج المطور ومستمرة حتى 30 ديسمبر، و980 مركز شباب وأكثر من 750 تم نهوهم، ومشروعات البنية الأساسية تحتاج بعض الوقت، وهي التي تأخرت بعض الشيء.

حياه كريمه

مشروعات

وحدات صحيه



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