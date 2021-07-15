باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. الفيضانات تضرب بلجيكا وألمانيا.. حظر دخول السفن الكبيرة عبر البندقية لتجنب خروجها من قائمة التراث.. و900000 ريال غرامة على 9 مخالفين لتعليمات الحج

وكالات الأنباء

​لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة بجميع الأحداث العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

السلطات البلجيكية: وضع كارثى جنوب شرق البلاد بسبب استمرار الفيضانات

وصفت السلطات البلجيكية، الوضع فى عدة مقاطعات جنوب وجنوب شرق البلاد بـ"الكارثى"، بسبب الفيضانات الناتجة عن استمرار هطول أمطار غزيرة منذ عدة أيام.

فيضانات ـ صورة أرشيفية

اليابان تدرس تقليص حضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو مع غياب الجماهير

أكدت مصادر يابانية مطلعة أن منظمى أولمبياد طوكيو يدرسون السماح لأقل من ألف شخص من كبار الشخصيات والشخصيات الأجنبية المرموقة بحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، مما يقلل من الرقم المخفض بالفعل والبالغ 10 آلاف .

أولمبياد طوكيو

عودة للديار.. بريطانيا تستعيد طابع بريد نادر بعد 143 عاما فى معارض واشنطن "صور"

اشترى تاجر الطوابع النادرة ستانلي جيبونز، طابع ماجينتا جويانا البريطانية، التي توصف بأنها "موناليزا عالم الطوابع"، بمبلغ 8.3 مليون دولار بما يعادل 6.2 مليون إسترليني في مزاد الشهر الماضي.

طابع ماجينتا جويانا البريطانية

ارتفاع ضحايا الفيضانات فى ألمانيا لـ 6 أشخاص وعشرات المفقودين

تسببت الفيضانات فى غرب ألمانيا فى مصرع 6 أشخاص وفقدان نحو 60 آخرين، بالإضافة إلى انهيار ستة منازل على الأقل.

فيضانات ألمانيا

الطبيب المتهم بقضية وفاة مارادونا يطلب إذنا قضائيا بالسفر لقضاء إجازة مع أسرته طلب جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، المتهم في القضية التي يجري فيها التحقيق في وفاة دييجو مارادونا، من المحكمة الأرجنتينية السماح له بالسفر مع أسرته إلى باريلوتشي لقضاء عطلة، وقدم الطلب محاميه للقاضى أورلاندو دياز المسئول عن قضية مارادونا.

طبيب مارادونا

كتاب جديد: أرفع قائد عسكرى أمريكى خشى انقلاب ترامب بعد خسارة الانتخابات

نشرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية مقتطفات من كتاب جديد كشف عن أن أرفع قائد عسكرى بالجيش الأمريكى، وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلى كان يخشى للغاية من أن الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه ربما يحاولون الانقلاب أو القيام بإجراءات أخرى خطيرة.

مارك ميلى

إيطاليا تحظر دخول السفن الكبيرة عبر البندقية لتجنب خروجها من قائمة التراث

حظرت الحكومة الإيطالية مرة أخرى دخول السفن السياحية الكبيرة عبر مدينة البندقية بداية من أغسطس، ووفقًا للسلطات، تم اتخاذه لحماية بحيرة البندقية وحماية التراث الثقافي والفني والبيئي للمدينة، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو"الإيطالية.

البندقية

الولايات المتحدة تدعو كوبا للإفراج عن معتقلي الاحتجاجات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين في الاحتجاجات التي اندلعت الأحد الماضي في كوبا .

نيد برايس

صحيفة بريطانية: انخفاض شعبية بوريس جونسون إلى أدنى مستوى خلال 9 أشهر

أظهر استطلاع جديد للرأي انخفاض شعبية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ تسعة أشهر.

بوريس جونسون

جامبيا.. الإعدام شنقا لعضو في المجلس العسكري السابق بعد إدانته بقتل وزير المالية

قضت محكمة في جامبيا بالإعدام شنقا على عضو المجلس العسكري والوزير السابق يانكوبا تورى بعد إدانته بقتل وزير المالية كورو سيسى عام 1995.

يانكوبا تورى

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة تشاورية موسعة حول بناء السلام فى ليبيا يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، جلسة تشاورية موسعة حول مجمل الأوضاع وجهود بناء السلام في ليبيا وذلك على المستوى الوزارى، ويستعرض المجلس فى جلسته الجهود المبذولة من البعثة الأممية فى ليبيا .

مجلس الأمن ـ صورة أرشيفية السعودية تدشن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها التاسع دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها التاسع.

الشيخ السديس

وكالة مغربية: خفر السواحل ينقذ 344 مهاجرا غير شرعي

. أفادت وكالة "ماب" المغربية الرسمية، بأن قوات البحرية الملكية للبلاد أنقذت مؤخرا أكثر من 340 مهاجرا

مهاجرين