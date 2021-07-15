باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. الفيضانات تضرب بلجيكا وألمانيا.. حظر دخول السفن الكبيرة عبر البندقية لتجنب خروجها من قائمة التراث.. و900000 ريال غرامة على 9 مخالفين لتعليمات الحج

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة بجميع الأحداث العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.
السلطات البلجيكية: وضع كارثى جنوب شرق البلاد بسبب استمرار الفيضانات
وصفت السلطات البلجيكية، الوضع فى عدة مقاطعات جنوب وجنوب شرق البلاد بـ"الكارثى"، بسبب الفيضانات الناتجة عن استمرار هطول أمطار غزيرة منذ عدة أيام.
فيضانات ـ صورة أرشيفية
اليابان تدرس تقليص حضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو مع غياب الجماهير
أولمبياد طوكيو
عودة للديار.. بريطانيا تستعيد طابع بريد نادر بعد 143 عاما فى معارض واشنطن "صور"
طابع ماجينتا جويانا البريطانية
ارتفاع ضحايا الفيضانات فى ألمانيا لـ 6 أشخاص وعشرات المفقودين
الطبيب المتهم بقضية وفاة مارادونا يطلب إذنا قضائيا بالسفر لقضاء إجازة مع أسرته
طبيب مارادونا
كتاب جديد: أرفع قائد عسكرى أمريكى خشى انقلاب ترامب بعد خسارة الانتخابات
مارك ميلى
إيطاليا تحظر دخول السفن الكبيرة عبر البندقية لتجنب خروجها من قائمة التراث
البندقية
الولايات المتحدة تدعو كوبا للإفراج عن معتقلي الاحتجاجات
نيد برايس
صحيفة بريطانية: انخفاض شعبية بوريس جونسون إلى أدنى مستوى خلال 9 أشهر
بوريس جونسون
جامبيا.. الإعدام شنقا لعضو في المجلس العسكري السابق بعد إدانته بقتل وزير المالية
مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة تشاورية موسعة حول بناء السلام فى ليبيا
مجلس الأمن ـ صورة أرشيفية
السعودية تدشن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها التاسع
الشيخ السديس
وكالة مغربية: خفر السواحل ينقذ 344 مهاجرا غير شرعي
الكعبة ـ صورة أرشيفية
طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية وغائم بالإمارات ورطباً بالبحرين
تتباين درجات الحرارة في منطقة الخليج، حيث تشهد السعودية هطول امطار رعدية على بعض المناطق، وفى الامارات سيكون الطقس غائم وإلى التفاصيل..
العالم هذا الصباح.. الأميرة فيكتوريا تحتفل بعيد ميلادها الـ44 بحضور أفراد العائلة المالكة.. فرنسا تحتفل بيوم الباستيل بموكب ضخم في الشانزليزيه.. أعمق حوض غوص فى العالم مجهز بـ 56 كاميرا.. صور
بايدن يخرج عن صمته ويواجه "أكاذيب ترامب".. الرئيس الأمريكى يدافع عن الانتخابات الأخيرة ويخيّر الأمريكيين بين "الديمقراطية والاستبداد".. يصف دونالد بالأنانى والمضلل ويحذر من إسقاط "التجربة الأمريكية"
السد الإثيوبى تحت "الحصار الدبلوماسى".. القاهرة والخرطوم تواصلان كشف أكاذيب أديس أبابا.. السودان يطرق أبواب مجلس حقوق الإنسان.. شكرى يكثف المباحثات مع الاتحاد الأوروبى.. ووزير خارجية النمسا يحذر نظام آبى أحمد
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