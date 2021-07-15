الطبيب المتهم بقضية وفاة مارادونا يطلب إذنا قضائيا بالسفر لقضاء إجازة مع أسرته

فاطمة شوقى

طلب جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، المتهم في القضية التي يجري فيها التحقيق في وفاة دييجو مارادونا، من المحكمة الأرجنتينية السماح له بالسفر مع أسرته إلى باريلوتشي لقضاء عطلة، وقدم الطلب محاميه للقاضى أورلاندو دياز المسئول عن قضية مارادونا.

وبحسب مصادر قضائية ، أشار المحامي في طلبه إلى أن موكله كان دائمًا تحت تصرف قاضي التحقيق والمدعين ، وأعلن أنه متهم وأجاب على جميع الأسئلة. لهذا السبب، طلب الإذن بالسفر مع عائلته إلى باريلوتشي من 18 إلى 24 يوليو وأبلغ المكان الذي سيقيم فيه والعنوان، حسبما قالت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية.

ويعتبر لوكي هو أحد المتهمين الرئيسيين في القضية التي يجري فيها التحقيق في ملابسات وفاة مارادونا، معتوجيه الاتهامات أيضا ل6 آخرين ،الطبيبة النفسية أوجستينا كازاكوف، والممرضات ريكاردو ألميرون وداهيانا جيزيلا مدريد ؛ منسقها ، ماريانو بيرونى ؛ والطبيبة نانسي فورليني.

تم التحقيق معهم جميعًا في جريمة "القتل العمد بقصد محتمل" ، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن من 8 إلى 25 عامًا والتي اختارها المدعون بعد تحقيق خلصوا فيه إلى أن فريق مارادونا الطبي "مهمل و متهور وغير مبال "، وأنه كان يعلم أن" مارادونا يمكن أن يموت ولم يفعل شيئًا لمنع ذلك.

توفي مارادونا، أحد أعظم الشخصيات في تاريخ كرة القدم العالمية ، عن عمر يناهز 60 عامًا في 25 نوفمبر 2020 ، في منزل في حي سان أندريس الخاص، في مدينة تيجري في بوينس آيرس ، حيث كان يمر عبر الاستشفاء المنزلي الذي يخضع للتحقيق.