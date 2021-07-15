اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية وغائم بالإمارات ورطباً بالبحرين

الخميس، 15 يوليه 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية وغائم بالإمارات ورطباً بالبحرين طقس الخليج
(وكالات)

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تتباين درجات الحرارة في منطقة الخليج، حيث تشهد السعودية هطول امطار رعدية على بعض المناطق، وفى الامارات سيكون الطقس غائم وإلى التفاصيل...

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق) نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ) ورياح نشطة على مناطق( المدينة المنورة ، الشرقية ،الرياض ، نجران (

 

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا غائماً بوجه عام ومغبرا أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض يومي الجمعة والسبت.

 

وذكر المركز أن طقس اليوم " الخميس " سيكون غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة شرقاً وجنوباً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.

 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى رطبًا وحارًا خلال النهار.

 

 


البحرين

السعودية

الإمارات

الخليج

طقس الخليج

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