مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة تشاورية موسعة حول بناء السلام فى ليبيا

نيويورك (أ ش أ)

يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، جلسة تشاورية موسعة حول مجمل الأوضاع وجهود بناء السلام في ليبيا وذلك على المستوى الوزارى، ويستعرض المجلس فى جلسته الجهود المبذولة من البعثة الأممية فى ليبيا .