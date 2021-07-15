مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة تشاورية موسعة حول بناء السلام فى ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، جلسة تشاورية موسعة حول مجمل الأوضاع وجهود بناء السلام في ليبيا وذلك على المستوى الوزارى، ويستعرض المجلس فى جلسته الجهود المبذولة من البعثة الأممية فى ليبيا .
مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة تشاورية موسعة حول بناء السلام فى ليبياالخميس، 15 يوليه 2021 09:49 ص
مجلس الأمن ـ صورة أرشيفة
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