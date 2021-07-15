اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة تشاورية موسعة حول بناء السلام فى ليبيا

الخميس، 15 يوليه 2021 09:49 ص
مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة تشاورية موسعة حول بناء السلام فى ليبيا مجلس الأمن ـ صورة أرشيفة
نيويورك (أ ش أ)

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يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، جلسة تشاورية موسعة حول مجمل الأوضاع وجهود بناء السلام في ليبيا وذلك على المستوى الوزارى، ويستعرض المجلس فى جلسته الجهود المبذولة من البعثة الأممية فى ليبيا .


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البعثه الامميه فى ليبيا

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