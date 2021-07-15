اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 05:02 ص
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صحيفة بريطانية: انخفاض شعبية بوريس جونسون إلى أدنى مستوى خلال 9 أشهر

الخميس، 15 يوليه 2021 04:00 ص
صحيفة بريطانية: انخفاض شعبية بوريس جونسون إلى أدنى مستوى خلال 9 أشهر جونسون
( أ ش أ )

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أظهر استطلاع جديد للرأي انخفاض شعبية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ تسعة أشهر.

ووفقًا لاستطلاع نشرته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية اليوم /الأربعاء/ تم إجراء الاستطلاع بواسطة شركة "ابسوس موري"، وأظهر انخفاضًا أكبر لدى النساء، بعد استقالة مات هانكوك من منصب وزير الصحة.

ووجد الاستطلاع أن 55 في المائة من البالغين غير راضين عن الحكومة، بزيادة سبع نقاط مئوية عن الشهر الماضي، مع 35 في المائة فقط راضون، بانخفاض تسع نقاط.

وتعطي النتائج معدل رضا صافٍ قدره بسالب 20، مقارنةً بسالب أربعة في يونيو، وهي أسوأ نتيجة للحكومة منذ أكتوبر الماضي.

ويُظهر التقسيم بين الجنسين انخفاضًا حادًا بشكل خاص في صافي الرضا بين النساء بمقدار 21 نقطة، مقارنة بـ 11 نقطة للرجال.

الاتجاه مشابه لرئيس الوزراء، مع غير راض عن 54 في المائة، بزيادة سبع نقاط، بينما راضٍ بنسبة 38 في المائة، بانخفاض ست نقاط، بإعطاء درجة صافية قدرها -16، انخفاضًا من ناقص ثلاثة الشهر الماضي، مرة أخرى الأسوأ منذ أكتوبر الماضي عام.

وانخفض صافي الرضا عن جونسون بين النساء بمقدار 17 نقطة، بينما انخفض الرضا عن الرجال بتسع نقاط.

مع ذلك، تظهر نوايا التصويت الرئيسية أن المحافظين لا يزالون يتمتعون بتقدم تسع نقاط على حزب العمل، بنسبة 40 في المائة مقارنة بـ 31 في المائة، مع انخفاض كلا الحزبين بأربع نقاط في يونيو.

 

 


جونسون

بريطانيا

لندن

المملكة المتحدة

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