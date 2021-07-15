عودة للديار.. بريطانيا تستعيد طابع بريد نادر بعد 143 عاما فى معارض واشنطن "صور"

كتبت : نهال أبو السعود

اشترى تاجر الطوابع النادرة ستانلي جيبونز، طابع ماجينتا جويانا البريطانية، التي توصف بأنها "موناليزا عالم الطوابع"، بمبلغ 8.3 مليون دولار بما يعادل 6.2 مليون إسترليني في مزاد الشهر الماضي.

منذ ما يقرب من قرن ونصف، تم الاحتفاظ بالطابع في مجموعات في الخارج، لكنه سيعرض الآن في متجر ستانلي جيبونز الرئيسي في وسط لندن. قال جيبونز: "يُعتقد أن الطابع هو العنصر الأكثر قيمة في العالم، وهو أكثر قيمة بنحو 2.5 مليون مرة من الذهب عيار 24 قيراطًا".



ماجينتا جويانا البريطانية

تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل الطابع جواً إلى مطار هيثرو وتلتقي بها شاحنة مصفحة، قبل نقلها إلى صالة العرض ، حيث سيتم تخزينها في قبو قبل عرضها في إطار معد خصيصًا خالي من الأكسجين.

يتميز الطابع الثماني، المطبوع باللون الأسود على ورق أرجواني، بسفينة شراعية بثلاثة أعمدة ، بالإضافة إلى شعار "Damus Petimus Que Vicissim" الذي يُترجم إلى "نحن نعطي ونتوقع في المقابل".



ماجينتا جويانا البريطانية

قال التاجر إنه يضع خططًا لإتاحة الطوابع لهواة الجمع من خلال مخطط ملكية مشتركة، مما يشير إلى أن الأسهم في اللوحات الرئيسية يمكن بيعها مقابل أقل من 20 جنيهًا إسترلينيًا.

قال جراهام شيركور، الرئيس التنفيذي لستانلي جيبونز: "إن ماجينتا جويانا البريطانية هي حقًا الكأس المقدسة للطوابع. "إنها حقًا فريدة من نوعها ، ويسعدنا الترحيب بها مرة أخرى على الأراضي البريطانية حيث نأمل أن تبقى.

وأضاف: "نتطلع في الأسابيع المقبلة للإعلان عن خطط جريئة، والتي ستسمح للجميع بامتلاك قطعة خاصة بهم من تاريخها الرائع. هذا ليس فقط لهواة الجمع الأثرياء. نحن نعمل على تطوير نموذج تسعير سيسمح لأي شخص بالانضمام".

كان الختم معروضًا سابقًا في متحف سميثسونيان الوطني للطوابع في واشنطن العاصمة، على سبيل الإعارة من مالكه السابق، مصمم الأحذية الأمريكي ستيوارت ويتسمان.