السعودية: 900000 ريال غرامة على 9 مخالفين لتعليمات الحج

إيمان حنا

أوضح المتحدث باسم قيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، أنه تم ضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10.000 ريال.وفق "عكاظ".

وأهاب العميد الشويرخ، بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كانت السعودية، قد قررت تغريم كل من يدخل مشاعر الحج في منى والمزدلفة وعرفات بدون تصريح بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وهذه الغرامة إلحاقاً للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المعتمدة لموسم حج هذا العام.

وفى وقت سابق قال وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة، إن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة، بينما أبرز وزير الحج والعمرة محمد بنتن أنه تم تحضير “خطط تنفيذية استثنائية”.