اليابان تدرس تقليص حضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو مع غياب الجماهير

طوكيو (أ ش أ)

أكدت مصادر يابانية مطلعة أن منظمى أولمبياد طوكيو يدرسون السماح لأقل من ألف شخص من كبار الشخصيات والشخصيات الأجنبية المرموقة بحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، مما يقلل من الرقم المخفض بالفعل والبالغ 10 آلاف .

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، استبعد خيار إلغاء أولمبياد طوكيو رغم تفشي فيروس "كورونا".

وقال باخ - في تصريحات أوردتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية الأربعاء- إن المضي قدما في الألعاب هذا الصيف تقرر لصالح الرياضيين الذين يستعدون لدورة الألعاب الأولمبية لسنوات عديدة.

وأضاف: "نحن، اللجنة الأولمبية الدولية، لن نتخلى عن الرياضيين أبدًا .. خيار الإلغاء يعني أننا فقدنا جيلًا كاملاً من الرياضيين، لذلك لم يكن الإلغاء بالنسبة لنا خيارًا حقيقيًا".

وبينما تخضع طوكيو لرابع حالة طوارئ في مواجهة "كورونا" بسبب ارتفاع عدد الإصابات، قال توماس باخ إنه "لن يتكهن" بما يمكن أن يحدث إذا ساء الوضع بشكل كبير خلال الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.