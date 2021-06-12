أخبار 24 ساعة.. استئناف صرف معاشات يونيو من بنك ناصر الاجتماعى غدا

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:

وزيرة التضامن: توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعاير الدولية

وزير الاتصالات يرصد إنجازات القطاع فى 7 سنوات.. من المركز 40 إلى 4 إفريقيا

الآثار: سقوط الغطاء الزجاجي لأحد أباليك الثريا بمسجد الرفاعي

الصحة تنشر صورا لحصول بعثة مصر لأولمبياد طوكيو 2021 على لقاح كورونا

وزيرة التضامن بندوة اليوم السابع: نسعى لإجراء تحيل DNA للأطفال عقب الولادة

وزيرة التضامن: 250 جنيها دعم شهرى لطلاب الجامعات من أبناء أسر تكافل وكرامة

هالة السعيد: مصر تحتل المركز 28 فى جودة الطرق وتقدمت 44 مركزا فى الكهرباء

رئيس الوزراء يلتقى أمين عام سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

وزيرة التضامن بندوة اليوم السابع: تلقينا 2500 طلب من أسر لكفالة الأيتام

رئيس الوزراء: اتفاقية التجارة الحرة تسهم فى انتشال 30 مليون شخص من الفقر بأفريقيا.. صور

وزير التعليم العالى يشارك فى منتدى الفضاء الأوروبى الإفريقى لرصد الأرض.. صور

تعليم القاهرة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام