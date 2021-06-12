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أخبار 24 ساعة.. استئناف صرف معاشات يونيو من بنك ناصر الاجتماعى غدا

السبت، 12 يونيو 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. استئناف صرف معاشات يونيو من بنك ناصر الاجتماعى غدا معاشات
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:

وزيرة التضامن: توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعاير الدولية

وزير الاتصالات يرصد إنجازات القطاع فى 7 سنوات.. من المركز 40 إلى 4 إفريقيا

الآثار: سقوط الغطاء الزجاجي لأحد أباليك الثريا بمسجد الرفاعي

الصحة تنشر صورا لحصول بعثة مصر لأولمبياد طوكيو 2021 على لقاح كورونا

وزيرة التضامن بندوة اليوم السابع: نسعى لإجراء تحيل DNA للأطفال عقب الولادة

وزيرة التضامن: 250 جنيها دعم شهرى لطلاب الجامعات من أبناء أسر تكافل وكرامة

هالة السعيد: مصر تحتل المركز 28 فى جودة الطرق وتقدمت 44 مركزا فى الكهرباء

رئيس الوزراء يلتقى أمين عام سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

وزيرة التضامن بندوة اليوم السابع: تلقينا 2500 طلب من أسر لكفالة الأيتام

رئيس الوزراء: اتفاقية التجارة الحرة تسهم فى انتشال 30 مليون شخص من الفقر بأفريقيا.. صور

وزير التعليم العالى يشارك فى منتدى الفضاء الأوروبى الإفريقى لرصد الأرض.. صور

تعليم القاهرة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام


وزاره التضامن

مرضى الادمان

وزير الاتصالات

قطاع الاتصالات

وزاره الاثار

الغطاء الزجاجى

بعثه مصر

اولمبياد طوكيو

هاله السعيد

التجاره الحره

تعليم القاهره

اليوم السابع بلس

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