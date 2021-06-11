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"التضامن" تستأنف صرف معاشات يونيو من بنك ناصر الاجتماعى الأحد المقبل

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:00 م
"التضامن" تستأنف صرف معاشات يونيو من بنك ناصر الاجتماعى الأحد المقبل صرف المعاشات- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى، الأحد المقبل، صرف معاشات يونيو من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ بانتظام وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. 
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، ببدء صرف معاشات يونيو للعملاء اعتبارا من بداية شهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.
 
كما تم إصدار تعليمات لجميع مديرى دوموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 
 
 
 

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معاشات يونيو من بنك ناصر

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