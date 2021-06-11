وزيرة التضامن: 250 جنيها دعم شهرى لطلاب الجامعات من أبناء أسر تكافل وكرامة

كتب مدحت وهبة - تصوير سامى وهيب - حسين طلال

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدعم النقدى للطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة " كان يقتصر على الفئة العمرية من 0 إلى 18 سنة أو حتى نهاية الثانوية العامة، مضيفة: ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما علم بأن نسبة التعليم الجامعي بين أبناء أسر "تكافل وكرامة" أقل من 1%، قال "مين اللى هيشيل القرى اللي بنبنيها"، وبمجرد علمه بأن فيه طلاب حصلوا على أكثر من 98 و99% في الثانوية العامة من أبناء هؤلاء الأسر، وجه بدعم طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال ندوة "اليوم السابع"،: دعمنا بعض الطلاب الجدد ومع بداية يوليو المقبل سندعم جميع طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، وكذلك من التحق بالمعاهد الفنية، وصرف دعم نقدى لكل طالب من 200 إلى 250 جنيها شهريا، كما تم توفير 300 منحة للطلاب المتفوقين، وتم الاتفاق على إتاحة 700 منحة دراسية على مدار 5 سنوات بواقع 140 منحة سنوية موزعة على كافة محافظات الجمهورية، لطلاب الصف الثالث الثانوى من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بنظام الساعات المعتمدة فى الجامعات.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، زارت مقر جريدة "اليوم السابع"، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.

وتقدمت الوزيرة بالتهنئة للكاتب الصحفى أكرم القصاص، على توليه رئاسة مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، مؤكدة أن اليوم السابع دائما لها الريادة فى نشر الأخبار ومساندة الوزارة فى القضايا المجتمعية.



وتفقدت الوزيرة، بصحبة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أقسام الجريدة المختلفة، وآلية العمل فى صالة التحرير، وكذلك الاطلاع على النسخة المطبوعة، وأشادت الوزيرة، بآليات الموقع الإلكتروني فى نشر الأخبار خاصة فى ظل الاهتمام بالقضايا القومية والمجتمعية.



الدكتورة نيفين القباج بصالة تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج تطلع على آليات عمل صالة تحرير اليوم السابع من الكاتب الصحفى أكرم القصاص



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن داخل صالة تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن مع الزميل مدحت وهبه ومحمد خطاب



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن



الزميل مدحت وهبه مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لحظة دخولها مقر اليوم السابع



الكاتب الصحفى أكرم القصاص ووزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص برفقة وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس التحرير وكريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذي ومدحت وهبه نائب رئيس قسم الاخبار ومحمد خطاب



الكاتب الصحفى اكرم القصاص في حوار جانبي مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والدكتورة نيفين القباج وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي ودينا عبد العليم وهمت سلامة ومدحت وهبه



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبه مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات اليوم السابع مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص ووزيرة التضامن الاجتماعي



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يستقبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن



الكاتب الصحفي أكرم القصاص والدكتورة نيفين القباج



الكاتب الصحفي اكرم القصاص يشرح آليات العمل بصالة التحرير



الكاتب الصحفي أكرم القصاص يطلع وزيرة التضامن عمل آليات عمل تلفزيون اليوم السابع



جانب من تفقد الدكتورة نيفين القباج صالة التحرير برفقة الكاتب الصحفى أكرم القصاص



جانب من زيارة وزيرة التضامن صالة تحرير اليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن اليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن لـاليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن لليوم السابع



خلال جولة وزيرة التضامن بصالة تحرير اليوم السابع



خلال زيارة وزيرة التضامن اليوم السابع



رئيس التحرير ووزيرة التضامن وعبد المنعم عبد الفتاح



رئيس التحرير مع وزيرة التضامن



رئيس التحرير يصطحب الدكتورة نيفين القباج لتفقد صالة التحرير



رئيس التحرير يطلع وزيرة التضامن على آليات العمل في نشر الاخبار



لحظة دخول وزيرة التضامن صالة تحرير اليوم السابع مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبه



وزيرة التضامن برفقة رئيس التحرير داخل استوديو تلفزيون اليوم السابع



وزيرة التضامن برفقة رئيس التحرير داخل مقر اليوم السابع



وزيرة التضامن بصالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن تتفقد صالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن تستمع لرئيس التحرير عن باليات العمل



وزيرة التضامن داخل صالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزملاء محمد خطاب ومدحت وهبه



وزيرة التضامن والكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبة







