وزيرة التضامن بندوة اليوم السابع: نسعى لإجراء تحيل DNA للأطفال عقب الولادة

كتب مدحت وهبة تصوير سامى وهيب وحسين طلال

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مسألة تحليل الـDNA تم طرحها للأطفال ممن اختلف عليهم داخل مؤسسات الرعاية، ولذلك طرحنا بأن يكون هناك تعديل لقانون الطفل، ويتم التعاون مع وزيرة الصحة والسكان فى هذا الملف، وذلك لحماية الأطفال من انكار النسب، وتم الاقتراح بأن يتم إجراء تحيلDNA للطفل عقب ولادته، والاحتفاظ به، وفى حالة فقدان الطفل يسهل تعرف أسرته عليه، حتى بعد مرور الوقت، كما تم اقتراح الجينوم البشرى والذى يظهر التاريخ الجيني الخاص بالفرد .

وأضافت الوزرة خلال ندوة اليوم السابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، ويتم العمل على فتح مراكز للتأهيل والأطراف الصناعية، فلدينا 134 مؤسسة استضافة، واشتغلنا على قانون ذوى الإعاقة، وصدر فى عام 2018، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية عام 2019، كذلك تم إصدار 850 ألف بطاقة خدمات متكاملة لأشخاص ذوى الإعاقة في المرحلة الأولى، ونعد حاليا لإطلاق المرحلة الثانية بالتنسيق مع وزارة الصحة، للكشف على الأشخاص وتحديد إعاقتهم، كما تجرى الوزارة حاليا حوار مجتمعي بِشأن مشروع قانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب، كما سيتم ضم فئات جديدة من ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة اعتبارا من الشهر المقبل، وكذلك كبار السن من 65 عاما فأكثر، كما تم التنسيق البريد من أجل توصيل المعاشات إلى المنازل لمن فوق سن 80 عاما بدون آى رسوم، ومجانا لمن يطلب هذه الخدمة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، زارت مقر جريدة "اليوم السابع"، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.

وتقدمت الوزيرة بالتهنئة للكاتب الصحفى أكرم القصاص، على توليه رئاسة مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، مؤكدة أن اليوم السابع دائما لها الريادة فى نشر الأخبار ومساندة الوزارة فى القضايا المجتمعية.



وتفقدت الوزيرة، بصحبة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أقسام الجريدة المختلفة، وآلية العمل فى صالة التحرير، وكذلك الاطلاع على النسخة المطبوعة، وأشادت الوزيرة، بآليات الموقع الإلكتروني فى نشر الأخبار خاصة فى ظل الاهتمام بالقضايا القومية والمجتمعية.



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن



الزميل مدحت وهبه مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لحظة دخولها مقر اليوم السابع



الكاتب الصحفى أكرم القصاص ووزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص برفقة وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس التحرير وكريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذي ومدحت وهبه نائب رئيس قسم الاخبار ومحمد خطاب



الكاتب الصحفى اكرم القصاص في حوار جانبي مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والدكتورة نيفين القباج وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي ودينا عبد العليم وهمت سلامة ومدحت وهبه



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبه مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات اليوم السابع مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص ووزيرة التضامن الاجتماعي



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يستقبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن



الكاتب الصحفي أكرم القصاص والدكتورة نيفين القباج



الكاتب الصحفي اكرم القصاص يشرح آليات العمل بصالة التحرير



الكاتب الصحفي أكرم القصاص يطلع وزيرة التضامن عمل آليات عمل تلفزيون اليوم السابع



جانب من تفقد الدكتورة نيفين القباج صالة التحرير برفقة الكاتب الصحفى أكرم القصاص



جانب من زيارة وزيرة التضامن صالة تحرير اليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن اليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن لـاليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن لليوم السابع



خلال جولة وزيرة التضامن بصالة تحرير اليوم السابع



خلال زيارة وزيرة التضامن اليوم السابع



رئيس التحرير ووزيرة التضامن وعبد المنعم عبد الفتاح



رئيس التحرير مع وزيرة التضامن



رئيس التحرير يصطحب الدكتورة نيفين القباج لتفقد صالة التحرير



رئيس التحرير يطلع وزيرة التضامن على آليات العمل في نشر الاخبار



لحظة دخول وزيرة التضامن صالة تحرير اليوم السابع مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبه



وزيرة التضامن برفقة رئيس التحرير داخل استوديو تلفزيون اليوم السابع



وزيرة التضامن برفقة رئيس التحرير داخل مقر اليوم السابع



وزيرة التضامن بصالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن تتفقد صالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن تستمع لرئيس التحرير عن باليات العمل



وزيرة التضامن داخل صالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزملاء محمد خطاب ومدحت وهبه



وزيرة التضامن والكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبة







