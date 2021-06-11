الآثار: سقوط الغطاء الزجاجي لأحد أباليك الثريا بمسجد الرفاعي

كتب محمد أسعد

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه أثناء مرور مفتش آثار مسجد الرفاعي ، صباح اليوم الجمعة، لتفقد المسجد بعد فتحه للزيارة، تلاحظ سقوط الغطاء الزجاجي الذي يعلو أحد أباليك الثريا النحاسية التي تتدلى من سقف القاعة الملكية.

وقام مدير المنطقة، باستدعاء فريق المرممين لفحص حالة الغطاء الزجاجي ودراسته تمهيدا لترميمه، كما توجه الدكتور أسامه طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلى المسجد لمعاينة الثريا.

جدير بالذكر أن خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل أمرت ببناء جامع الرفاعي عام 1869 ميلادية، ثم توقف العمل به، واستكمل بنائه في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، حيث قام المهندس المجري ماكس هرتز ببنائه وتم افتتاحه عام 1912.