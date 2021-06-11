اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 يونيو 2021 09:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الاتصالات يرصد إنجازات القطاع فى 7 سنوات.. من المركز 40 إلى 4 إفريقيا

الجمعة، 11 يونيو 2021 08:30 م
وزير الاتصالات يرصد إنجازات القطاع فى 7 سنوات.. من المركز 40 إلى 4 إفريقيا عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد نقلة نوعية وكبيرة على أكثر من محور خلال الـ7 سنوات الماضية، على رأسها محور البنية التحتية وسرعة الإنترنت وانتشارها، حيث قفزت مصر فى خلال 3 سنوات من المركز 40 إلى ما بين المركزين 4 أو 5 على مستوى أفريقيا.

وأضافت طلعت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن من ضمن إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو أن سرعة الإنترنت فى مصر قفزت من 5.6 ميجابايت إلى 40 ميجا بايت خلال السنوات الماضية، كما تم إتاحة ترددات لخدمات المحمول بأكثر من 3 مليارات دولار خلال 7 سنوات، وستشهد الفترة المقبلة إتاحة ترددات وأبراج أكثر من خلال مشروع "حياة كريمة"، متابعا: "مصر لابد أن تتبوأ مركزا يليق بها فى قطاع الاتصالات، ولابد من الاهتمام ببناء القدرات، وتم زيادة أعداد الشباب الذين يتدربوا على مختلف أطياف الاتصالات من 4000 شخص إلى أكثر من 115 ألف شخص فى هذا العام بتكلفة استثمارية زادت من 50 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه".

وأوضح وزير الاتصالات، أن صادرات مصر الرقمية زادت من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار فى العام الحالى، كما زاد الناتج المحلى للقطاع من 80 مليار جنيه إلى 107 مليارات، فيما بلغ حجم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16%، متابعا قائلا: "بدأنا فى الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة بقطاع الذكاء الاصطناعى وقفز مؤشر الذكاء الاصطناعى من 111 فى العام الماضى إلى المركز 55، ومصر صنفت فى العشر دول الأسرع نموا فى الشمول الرقمى لسنة 2020".

وأشار الوزير، إلى أن عام 2019 شهد مشروعًا لرفع كفاءة مرفق الاتصالات بكُلفة قدرها 3 مليارات جنيه فى عام واحد، وهو ما أهلها لدخول عام 2020 بشكل جيد رغم جائحة كورونا، تم الانتهاء من مشروع التوسع لاستيعاب الشبكة الـحمال التى تضاعفت مع بداية الجائحة، مردفا: "رصدنا 5 ونصف مليار جنيه لتطوير الشبكة وجارى العمل فى إتمام المشروعات، ومع بداية النصف الثانى من العام 2021 سيبدأ مشروعات حياة كريمة فى مرحلتها الأولى وسيتم توصيل كابلات الفايبر لأكثر من مليون منزل".


عمرو طلعت

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

انجازات قطاع الاتصالات

الرئيس السيسى

اخبار

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفايبر في المنازل.. وزير الاتصالات: إدراج "الألياف الضوئية" ضمن اشتراطات البناء يحسن كفاءة الإنترنت والخدمات الرقمية.. عمرو طلعت: كل صاحب عقار جديد عليه إدخال شبكة ألياف ضوئية.. وتطبيق القرار أبريل المقبل

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:28 ص

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات أعلى قطاعات الدولة نموًا بمعدل 16%

الأحد، 07 فبراير 2021 12:31 م

متحف البريد يعود للحياة.. وزير الاتصالات: إصلاح ساعة مبنى البريد بالعتبة وترميمها عبر شركة بيج بن..والجرس يعود ليدق على مدار الساعة.. عمرو طلعت: توسيع المتحف إلى 15 قاعة..ومضاعفة القطع التراثية إلى 3000 قطعة

الأحد، 24 يناير 2021 05:20 م

وزير الاتصالات يكشف أسباب اختيار العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربى الرقمية.. عمرو طلعت: مصر تستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي بالصحة والتعليم والزراعة..أتوقع تضاعف استهلاك الإنترنت فى يناير وفبراير بسبب كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة