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الصحة تنشر صورا لحصول بعثة مصر لأولمبياد طوكيو 2021 على لقاح كورونا

الجمعة، 11 يونيو 2021 05:40 م
الصحة تنشر صورا لحصول بعثة مصر لأولمبياد طوكيو 2021 على لقاح كورونا جانب من أخذ اللقاح
كتب ــ وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لأعضاء بعثة مصر الأوليمبية وهم يحصلون علي لقاح كورونا وذلك ضمن استعدادات الفريق للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021. 

أخذ اللقاح
أخذ اللقاح

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

التطعيم
التطعيم

 

الكابتن محمد شوقى
الكابتن محمد شوقى

 

النجم رمضان صبحى
النجم رمضان صبحى

 

بعثة مصر
بعثة مصر

 

جانب من التطعيم
جانب من التطعيم

 

حصول بعثة مصر على اللقاح
حصول بعثة مصر على اللقاح

 


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