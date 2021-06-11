وزيرة التضامن بندوة اليوم السابع: تلقينا 2500 طلب من أسر لكفالة الأيتام

كتب مدحت وهبة تصوير سامى وهيب وحسين طلال

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم تسهيل إجراءات كفالة الأطفال الأيتام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن التنشئة الفضلى تكون فى الأسر الطبيعية على أن تكون مؤسسات الرعاية فى الظروف الاستثنائية لافتا إلى أن عدد عدد المتقدمين من الأسر بشأن كفالة الأيتام خلال الـ 9 أشهر الأخيرة بلغ 2500 طلب لكفالة الأيتام، وحاليا جارى دراسة أحوال هؤلاء الأسر لضمان توفير الحماية للأطفال، مؤكده أن ما نجده من دعم لا محدود من الرئيس السيسى فى هذا الملف يجعلنا نعمل طوال الوقت.

وأضافت الوزيرة خلال ندوة "اليوم السابع" أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس السيسي عما تحقق لخدمة المواطن خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كما وافق الرئيس على توفير شقق سكنية لهؤلاء الأطفال بعد خروجهم من مؤسسات الرعاية بحق الاستخدام وأن يكون لهم أيضًا مشروعات صغيرة لهم.

كانت قد زارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مقر جريدة "اليوم السابع"، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.

وتقدمت الوزيرة بالتهنئة للكاتب الصحفى أكرم القصاص، على توليه رئاسة مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، مؤكدة أن اليوم السابع دائما لها الريادة فى نشر الأخبار ومساندة الوزارة فى القضايا المجتمعية.



وتفقدت الوزيرة، بصحبة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أقسام الجريدة المختلفة، وآلية العمل فى صالة التحرير، وكذلك الاطلاع على النسخة المطبوعة، وأشادت الوزيرة، بآليات الموقع الإلكترونى فى نشر الأخبار خاصة فى ظل الاهتمام بالقضايا القومية والمجتمعية.



الدكتورة نيفين القباج بصالة تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج تطلع على آليات عمل صالة تحرير اليوم السابع من الكاتب الصحفى أكرم القصاص



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن داخل صالة تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن مع الزميل مدحت وهبه ومحمد خطاب



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن



الزميل مدحت وهبه مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لحظة دخولها مقر اليوم السابع



الكاتب الصحفى أكرم القصاص ووزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص برفقة وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس التحرير وكريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذي ومدحت وهبه نائب رئيس قسم الاخبار ومحمد خطاب



الكاتب الصحفى اكرم القصاص في حوار جانبي مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والدكتورة نيفين القباج وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي ودينا عبد العليم وهمت سلامة ومدحت وهبه



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبه مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات اليوم السابع مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص ووزيرة التضامن الاجتماعي



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يستقبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن



الكاتب الصحفي أكرم القصاص والدكتورة نيفين القباج



الكاتب الصحفي اكرم القصاص يشرح آليات العمل بصالة التحرير



الكاتب الصحفي أكرم القصاص يطلع وزيرة التضامن عمل آليات عمل تلفزيون اليوم السابع



جانب من تفقد الدكتورة نيفين القباج صالة التحرير برفقة الكاتب الصحفى أكرم القصاص



جانب من زيارة وزيرة التضامن صالة تحرير اليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن اليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن لـاليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن لليوم السابع



خلال جولة وزيرة التضامن بصالة تحرير اليوم السابع



خلال زيارة وزيرة التضامن اليوم السابع



رئيس التحرير ووزيرة التضامن وعبد المنعم عبد الفتاح



رئيس التحرير مع وزيرة التضامن



رئيس التحرير يصطحب الدكتورة نيفين القباج لتفقد صالة التحرير



رئيس التحرير يطلع وزيرة التضامن على آليات العمل في نشر الاخبار



لحظة دخول وزيرة التضامن صالة تحرير اليوم السابع مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبه



وزيرة التضامن برفقة رئيس التحرير داخل استوديو تلفزيون اليوم السابع



وزيرة التضامن برفقة رئيس التحرير داخل مقر اليوم السابع



وزيرة التضامن بصالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن تتفقد صالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن تستمع لرئيس التحرير عن باليات العمل



وزيرة التضامن داخل صالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزملاء محمد خطاب ومدحت وهبه



وزيرة التضامن والكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبة







