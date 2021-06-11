النقل تطالب شركات الصين بتركيب إشارات القطار الكهربائى السلام - العاصمة الإدارية

كتب ــ رضا حبيشى

طالبت وزارة النقل الجانب الصينى ممثلا فى تحالف الشركات الصينية بسرعة البدء فى أعمال تركيب أنظمة الإشارات بمشروع القطار الكهربائي السلام - العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان من أجل اختبار وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 70 كم فى موعدها خلال أكتوبر المقبل.

وأكدت وزارة النقل على الجانب الصينى سرعة استكمال التوريدات المتبقية لتركيب هذه الأنظمة واختبارها، خصوصا أنه تم اقترب الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، حتى تتمكن الوزارة من إنهاء المشروع وفق البرنامج الزمنى المتفق عليه.

وتواصل شركات المقاولات المصرية تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدينة بالمشروع، فيما سيقوم تحالف الشركات الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم بطول مسار المشروع المنطلق من محطة عدلى منصور بالسلام في اتجاه العاصمة الإدارية وصولا إلى العاشر من رمضان.

والمرحلتان الأولى والثانية اللتان يجرى أعمال إنهاء تنفيذهما يمتدان بأطوال 70 كم شاملة 12 محطة، ومخطط افتتاح المرحلة الثالثة من المشروع الممتدة بطول 20 كم شاملة 4 محطات منتصف العام المقبل لتصل أطوال المشروع إلى 90 كم تقريبا مع ارتفاع تكلفة المشروع الاستثمارية إلى 2.18 مليار دولار تقريبا.

مشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين/ العين السخنة المخطط تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع .

يذكر أن مشروع القطار المكهرب يبدأ من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة واصلا حتى المدينة الرياضية الجديدة.