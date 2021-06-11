اليوم السابع
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الجمعة، 11 يونيو 2021 01:08 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. بدء انكسار الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الجمعة، 11 يونيو 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. بدء انكسار الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الطقس غدا بمحافظات الجمهورية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


اخبار مصرية

اخبار الحكومة

وزارة التضامن

المعاشات

درجات الحرارة

الموجة الحارة

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