أخبار × 24 ساعة.. بدء انكسار الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:
انكسار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الطقس غدا بمحافظات الجمهورية
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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:
انكسار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الطقس غدا بمحافظات الجمهورية
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