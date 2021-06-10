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المترو: تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة غدا ساعة بسبب توسعة الدائرى

الخميس، 10 يونيو 2021 06:37 م
المترو: تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة غدا ساعة بسبب توسعة الدائرى الخط الأول للمترو ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا من يوم غدا الجمعة، الأمر الذى يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة الخامسة وربع صباح غدا الجمعة فقط.
 
وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥ م، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥ م، ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥ م.
 
وأضافت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١١:٥٥ م.

المترو

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