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انخفاض الحرارة بالقاهرة الكبرى غدا والعظمى بالعاصمة 35 درجة وأسوان 45

الخميس، 10 يونيو 2021 01:32 م
انخفاض الحرارة بالقاهرة الكبرى غدا والعظمى بالعاصمة 35 درجة وأسوان 45 الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ،  شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .
 
وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة ، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة :  القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.
 
 
 
 
 

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