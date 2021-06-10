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"التعليم" تعلن توفير مراجعة الفلسفة لطلاب الثانوية على موقع الوزارة الليلة

الخميس، 10 يونيو 2021 10:15 ص
"التعليم" تعلن توفير مراجعة الفلسفة لطلاب الثانوية على موقع الوزارة الليلة طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة فى مادة الفلسفة والمنطق لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، 7 مساء اليوم الخميس، ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة فى التعليقات أثناء البث للإجابة عنها، مشيرة إلى أن المراجعة سيتم بثها عبر موقع الوزارة ومنصة حصص مصر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، ضوابط امتحانات الثانوية العامة، موضحة أن طلاب الثانوية العامة الذين تسلموا جهاز تابلت يتسلموا ورقة إجابة بابل شيت، وورقة أسئلة وتكون الإجابة بها أمرا إلزاميا، على أن يتسلم الطلاب الذين لم يتسلموا جهاز تابلت لوحى كراسة إجابة بابل شيت.
 
وتابعت الوزارة أنه يراعى ضرورة التأكيد على جميع الطلاب بتدوين بياناتهم كاملة بما فيها كود الجلسة الامتحانية على كراسة الأسئلة  وورقة الإجابة البابل شيت على أن يتم تسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة معا فى نهاية كل امتحان معتمدة من الملاحظين، مع التشديد على الطلاب بضرورة تسجيل نفس كود الجلسة الامتحانية والمدون على كراسة الأسئلة على جهاز التابلت الخاص بالطالب وعلى ورقة الإجابة البابل شيت وتحرير محضر إثبات حالة للطالب فى حالة استخدام كود مخالف لما هو مدون على كراسة الامتحان الخاصة به.
 
وأكدت الوزارة، أنه يعتمد الملاحظين صحة البيانات التى دونها الطالب فى المكان المخصص لذلك على ورقة الإجابة " البابل شيت، وفى حالة اختيار الطالب لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقد درجة السؤال، وفى حالة عدم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت يحرر محضر بالواقعة ويعتبر الطالب راسب فى تلك المادة حتى وأن قام بتسجيل الإجابة على التابلت، موضحة أنه يقوم الطالب باختيار الإجابة المناسبة فى ورقة الإجابة البابل شيت وعليه تسجيل نفس الإجابة على التابلت وإذا تعذر قراءة إجابة السؤال بورقة الإجابة " البابل شيت"، بالماسح الضوئى أو بالعين المجردة يكون الرجوع لإجابة نفس السؤال على التابلت.



 

 


التربية والتعليم

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