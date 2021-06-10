وزيرة التضامن عن إنجازات الدولة بمجال الحماية الاجتماعية: 7 سنوات من الجهد ..فيديو

تصوير سامى وهيب

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن السبع سنوات الماضية كانت مليئة بالإنجازات على مستوى برامج الحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت الوزيرة خلال حوراها مع تليفزيون اليوم السابع: "الـ 7 سنوات الماضية كانت 7 سنوات من الجهد الدؤوب والعزيمة والإصرار على أن تتحرر مصر من الفقر، وأن تدعم حقوق المرأة وتكفل حقوق ذوى الإعاقة، وتنقل السكان لمناطق آمنة للعيش، والانحياز لأصحاب المعاشات، وتكافؤ الفرص، فلن تترك الدولة ملف فى الحماية الاجتماعية وإلا وطرقت الباب عليه، ولم يقتصر فقط على الدعم النقدى، ولكن حماية إجتماعية متكاملة".

وتابعت القباج: " لدينا 4 ملايين أسرة فى الدعم النقدى بما يوزاى 14 مليون مواطن، وأصبح لدينا قوانين تحمى وتشمل حقوق الإنسان، بدءا من الأسر الفقيرة إلى الأولى بالرعاية، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على المواطنين، وحريص على تحقيق فكرة العدالة الاجتماعية".