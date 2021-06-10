1.1 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالأقصر خلال 7 سنوات

كتبت رحمة رمضان

سرد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارة و شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضح شاكر في بيان له اليوم أنه فى نطاق محافظة الأقصر التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى 430 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ابريل2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 1,1(مليار)جنيه خلال الفترة مقسمة كالتالي:

- تطوير شبكات: (خطة طموحة – ذاتية – حياة كريمة - إحلال هوائيات)

-ما تم تنفيذه لتطوير الشبكات بمحافظة الأقصر خــــلال الفترة بلغ قيمة 650 مليون جنيه

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الأقصر لعدد (3) قرى.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافي للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري وغيره ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن ، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الأقصر خلال الفترة حوالى 450 مليون جنيه.

وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء:

• تم انشاء وتشغيل مركز الاصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الانظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من اول يوليو 2020.

• تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

• تم الانتهاء من تطوير جميع مراكز خدمة عملاء بقطاع كهرباء الأقصر.

• تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الاليكترونية.

• تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات الكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

• توفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

و أكد شاكر على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق ، مؤكدا على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

​