انكسار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الطقس غدا بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة ، حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .



وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، القاهرة الكبرى العظمى 35 درجة والصغرى 22 والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 21 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 28 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 ، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 28.

